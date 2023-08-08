Подмосковье 08 августа 2023, 04:30 Веломаршрут «Дубненская кругосветка» проложат в Подмосковье к 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Новый веломаршрут «Дубненская кругосветка» появится к Московской области в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Большой проект „Дубненская кругосветка“ — кольцевой маршрут вокруг наукограда, который в перспективе будет соединен с „Вело1“. В этом году начинаются работы по обустройству 12 километров этого маршрута, которые планируем завершить в 2024-м»,— рассказал министр Михаил Хайкин.

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По его словам, с 2019 года в Подмосковье проложили более 550 километров веломаршрутов. В этом году сделают еще один участок велосипедной трассы «Вело1». В Одинцове организуют веломаршрут «Связь трех парков».

Веломаршрут «Дубненская кругосветка» будет проходить вокруг Дубны. Его общая протяженность составит 30,5 километра. В этом году начнут строить 12 километров маршрута. Во время второго этапа работ специалисты проложат еще 18,5 километра велодорожки.

Сейчас на велосипеде можно покататься в парках Одинцова, на берегу озера Сенеж в Солнечногорске, в Химкинском парке «Экоберег», у Акуловского канала в Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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