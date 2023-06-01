Подмосковье 01 июня 2023, 09:21 Веломаршрут через усадьбы Пехра-Яковлевское и Горенки построят в Балашихе

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Масштабный проект вело-пешеходного маршрута «Долина Пехорки» реализуют в Балашихе с 2017 года. Он уже объединяет насколько зон отдыха, в планах — продлить его через усадьбы Пехра-Яковлевское и Горенки.

Сейчас из парка на Солнечной улице можно доехать на велосипеде к скверу у фабрики и новой набережной в парке «Пехорка-лес». После строительства нового участка веломаршрута от туда можно будет попасть в усадьбу Пехра-Яковлевское и через Акатово добраться до усадьбы Горенки. Проект «Долина Пехорки» в Балашихе реализуют в ближайшие несколько лет.

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«Постепенно мы этот проект реализуем. Дальше наша задача — идти на юг. Планируем сделать следующий шаг — он станет продолжением большого вело-пешеходного маршрута», — поделился глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе стартовала активная фаза работ по благоустройству. Напомним, недавно 170 тысяч жителей региона прошли опрос по этой теме.

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