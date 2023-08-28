Подмосковье 28 августа 2023, 06:00 Велогонка «Гран Фондо России — 2023» в Рузе объединила 1,2 тысячи спортсменов Екатерина Данилина

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Более 1,2 тысячи велогонщиков поучаствовали в заезде «Гран Фондо России — 2023». На соревнования приехали профессионалы и любители из разных городов страны.

Евгения приехала из Москвы, чтобы вновь стать участницей велогонки, однако в Рузе девушка стартует впервые.

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«Город очень красивый, заряжает положительной энергией. Конечно, волнуюсь немного — соревноваться всегда непросто, но местные красоты помогают настроиться на победу», — сообщила велогонщица.

Мужчины и женщины разделились на несколько категорий. Для каждой определили маршруты расстоянием 30, 50 и 96 километров, которые ведут до Можайского округа и обратно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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