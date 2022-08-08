Велогонка Cyclingrace в Подмосковье привлекла более 500 участников

В минувшие выходные — 6 и 7 августа — в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа прошла двухдневная велогонка Cyclingrace. В ней приняли участие свыше 500 велогонщиков.

«Более 500 велогонщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, разных городов Подмосковья, Воронежа, Твери, Беларуси и Китая вышли на старт в Сергиево-Посадском округе. К участникам велозаезда присоединился олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.

Абаренов отметил, что этот заезд был уже третьим в подмосковной серии Cyclingrace.

«Впереди еще один — 20 и 21 августа старт примет Коломна», — добавил глава регионального Министерства физической культуры и спорта.

В субботу, 6 августа, состоялся заезд с раздельным стартом на дистанции 19 километров. Пролегала трасса по холмистому рельефу севера Московской области, по классической схеме для подобных гонок с одним разворотом на 180 градусов.

Уже на следующий день прошла 103-километровая групповая велогонка длиной и любительские заезды на 52 и 19 километров. Для новичков идеально подошли последние варианты велогонки.