Подмосковье 12 июля 2023, 12:10 Велогонка Cyclingrace пройдет в Верее 15 и 16 июля Фото: серия велозаездов Cyclingrace

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Второй старт серии любительских велозаездов Cyclingrace пройдет в Верее. Двухдневная гонка в самом маленьком городе Подмосковья состоится 15 и 16 июля — об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Одна из трасс заезда пройдет по кольцу вблизи Вереи: мимо белокаменного кремля, храмов, торговых рядов и примыкающей к ним площади. В ближайшую субботу состоится индивидуальная гонка на дистанции 25 километров, а в воскресенье — групповой старт на 118 и 62 километра. Участвовать можно с любым уровнем подготовки — каждый может выбрать подходящую дистанцию.

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Регистрация открыта на сайте cyclingrace.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.