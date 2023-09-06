Подмосковье 06 сентября 2023, 16:19 Велофестиваль прошел для участников «Активного долголетия» в деревне Демихово Министерство социального развития Московской области

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Велофестиваль для участников программы «Активное долголетие» прошел в деревне Демихово на базе спорткомплекса «Локомотив». Мероприятие посетили более 30 пенсионеров.

«Организация велофестиваля для пожилых людей — отличная идея для привлечения старшего поколения к велоспорту и активному образу жизни, поскольку велосипедная езда помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнили в Министерстве социального развития Московской области.

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На спортивном празднике долголетов ждали песни, стихотворения, зарядка и флешмоб. Помимо этого, участницы клуба присоединились к акции «Велоледи» и представили осенние образы, а также украсили велосипеды.

Организаторы надеются, что данный велофестиваль для участников «Активного долголетия» станет традиционным завершением летнего сезона и пройдет еще раз с большим охватом в Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

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