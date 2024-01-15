Подмосковье 15 января 2024, 14:50 Велодорожки и спортивные зоны появились в парке Талалихина в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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Парк культуры и отдыха имени Талалихина открылся в Подольске после благоустройства в 2023 году. Там появились места для отдыха и занятий спортом, новые скамейки, туалеты, качели и многое другое.

Как рассказали в Минблагоустройстве Подмосковья, работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды».

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Парк расположен в центральной части Подольска в микрорайоне Парковом. Общая площадь территории составляет около 28 гектаров, а одна из границ объекта идет вдоль берега реки Пахры.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

После благоустройства в парке обновили входную группу, обустроили комфортный пешеходный маршрут с велосипедной дорожкой, а также сухой фонтан, места для занятий спортом и отдыха. На территории появилась смотровые площадки, качели, скамейки, теннисные столы, удобная навигация, туалет и многое другое.

Также в парке реконструировали танцевальную веранду и обустроили террасу Зеленого театра. На территории обновили систему освещения, высадили деревья и кустарники.

«Масштабное благоустройство одного из главных мест отдыха подольчан — парка имени Виктора Талалихина — мы вели поэтапно с 2021 года. При благоустройстве мы постарались учесть интересы всех групп населения и создать условия для комфортного отдыха как детей, так и лиц постарше», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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