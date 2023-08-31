Подмосковье 31 августа 2023, 17:12 Велодорожки и спортивная площадка появились в лесопарке в Павловской Слободе Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство лесопарка в Павловской Слободе практически завершено. В День знаний обновленная территория будет готова принять первых посетителей, а 8 сентября пройдет торжественное открытие.

«Благодаря программе „Парки в лесу“ в лесопарке Павловской Слободы появились дорожки, удобные для прогулок при любой погоде, велодорожки, спортивная и детская площадки — все, что делает прогулки в лесу не только полезными, но и интересными», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Зимой велодорожки станут лыжными трассами. Помимо этого, в лесопарке будут работать пункты проката спортивного инвентаря. Для комфорта и безопасности посетителей вдоль дорожек расположились современные системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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