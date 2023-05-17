Подмосковье 17 мая 2023, 10:01 Велодорожки и переход через реку обустроят на улице Чайковского в Клину министерство благоустройства

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Центр Клина благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появятся пешеходные и велодорожки, уличное освещение, урны и скамейки. Работы планируют завершить в сентябре.

Как сообщил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, в этом году в Клину стартовал второй этап благоустройства улицы Чайковского.

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«Обновленная пешеходная зона станет единым прогулочным пространством вместе с зоной отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона „Строитель“, которую мы благоустроили ранее благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений», — сказал он.

Протяженность работ составит 1,5 километра. Там заменят тротуарное покрытие, обустроят велодорожки, систему освещения и установят малые архитектурные формы. В пойме реки Сестра появится зона отдыха с деревянным настилом, площадка с беседкой и пирс. Также через водоем построят наземный велопешеходный переход.

Работы стартовали в апреле. Сейчас там ведут демонтаж и обустройство коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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