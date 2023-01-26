26 января 2023, 14:49
Андрей Воробьев: велодорожки и новые места отдыха появятся в лесопарке Павловской Слободы
Губернатор Воробьев: благоустройство лесопарка в Павловской Слободе начнется весной
Лесопарк в Павловской Слободе преобразится в этом году по просьбам жителей. Благоустройство начнут уже весной. Здесь появятся детские и спортивные площадки, экотропа, велодорожка, лыжня и другие удобства, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Коллективное обращение о благоустройстве лесопарка подписали свыше 2,5 тысячи человек.
У нас есть большая программа, которая предполагает благоустройство парков в лесу. Здесь будет 60 гектаров для отдыха детей и взрослых, все самое современное.
Андрей Воробьев
По его словам, преображение мест отдыха — один из основных запросов жителей. В лесопарке сделают современное освещение, откроют кафе, пункты проката велосипедов и лыж.
«Все это очень востребовано в каждом муниципалитете, будь то Мытищи, Подольск или Домодедово. Сейчас эта территория не используется, а жителям, детям, по большому счету, негде погулять и отдохнуть», — добавил Андрей Воробьев.
Благоустройство по пожеланиям жителей
Мнения и предложения жителей легли в основу проекта благоустройства.
В лесопарке обустроят обучающую экоплощадку, пешеходные тропы, павильоны. В Павловской Слободе и соседних населенных пунктах постоянно живут 33 тысячи человек, а около 70 тысяч приезжают на выходные и праздники.
Губернатор Подмосковья во время встречи с жителями добавил, что до конца года преобразится и центральная часть города Дедовск — в районе улицы Гагарина.
В прошлом году в Истре благоустроили пляж, Торговую площадь, а годом ранее улучшили облик Городского парка культуры и отдыха, парка на набережной реки Песочной.
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