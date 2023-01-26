Важное 26 января 2023, 14:49 Андрей Воробьев: велодорожки и новые места отдыха появятся в лесопарке Павловской Слободы Губернатор Воробьев: благоустройство лесопарка в Павловской Слободе начнется весной Автор фото: Константин Семенец

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Лесопарк в Павловской Слободе преобразится в этом году по просьбам жителей. Благоустройство начнут уже весной. Здесь появятся детские и спортивные площадки, экотропа, велодорожка, лыжня и другие удобства, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Коллективное обращение о благоустройстве лесопарка подписали свыше 2,5 тысячи человек.

У нас есть большая программа, которая предполагает благоустройство парков в лесу. Здесь будет 60 гектаров для отдыха детей и взрослых, все самое современное. Андрей Воробьев

По его словам, преображение мест отдыха — один из основных запросов жителей. В лесопарке сделают современное освещение, откроют кафе, пункты проката велосипедов и лыж.

«Все это очень востребовано в каждом муниципалитете, будь то Мытищи, Подольск или Домодедово. Сейчас эта территория не используется, а жителям, детям, по большому счету, негде погулять и отдохнуть», — добавил Андрей Воробьев.

Благоустройство по пожеланиям жителей

Мнения и предложения жителей легли в основу проекта благоустройства.

В лесопарке обустроят обучающую экоплощадку, пешеходные тропы, павильоны. В Павловской Слободе и соседних населенных пунктах постоянно живут 33 тысячи человек, а около 70 тысяч приезжают на выходные и праздники.

Губернатор Подмосковья во время встречи с жителями добавил, что до конца года преобразится и центральная часть города Дедовск — в районе улицы Гагарина.

В прошлом году в Истре благоустроили пляж, Торговую площадь, а годом ранее улучшили облик Городского парка культуры и отдыха, парка на набережной реки Песочной.

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