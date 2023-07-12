Подмосковье 12 июля 2023, 03:00 Велодорожки и лыжероллерная трасса появятся в Дубровицком лесу в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство Дубровицкого леса завершается в Подольске. Работы ведутся с ноября 2022 года по губернаторской программе «Парки в лесу».

«Согласно пожеланиям местных жителей, оборудуем здесь маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок. Мы надеемся, что после открытия лесопарк станет любимым местом отдыха не только для подольчан, но и для гостей Подмосковья», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Обустройство территории проводится в два этапа. Сначала в лесу проложили лыжероллерную трассу, организовали входную зону с кафе и пунктом проката. Сейчас завершаются монтажные работы и подготовка к открытию павильона кафе и проводится высадка деревьев. Уже скоро лесопарк будет готов принять гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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