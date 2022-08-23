Велодорожка, игровая зона и площадка для музыкантов появятся на Лесном бульваре в Протвине

Лесной бульвар в Протвине ждет преображение. В центре появится площадь с водной гладью, а вокруг — скамейки и навесы. Обустроят велодорожку, площадку для выступления музыкантов и детских игр.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что идея преображения бульвара взяла победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах.

Этот бульвар превратится в место, где будут созданы условия комфортного отдыха детей, подростков и взрослых Михаил Хайкин.

Проект благоустройства подразумевает не только обновление центральной площади, но и создание двух малых площадей. Одна — для музыки, вторая — с игровыми скульптурами.

На одной из площадей установят барный длинный стол, стулья, кресла. Там же обустроят место для музыкантов.

На второй площади, расположенной рядом с детским садом, появятся большие игровые конструкции. Поблизости сделают удобную навигацию, откроют кофейню и установят общественный туалет.

По итогам VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах от Подмосковья победу одержали шесть проектов, включая проект благоустройства Лесного бульвара в Протвине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков Московской области.

Он подчеркнул, что задача — преобразить зеленые уголки региона с комфортом для людей, но без вреда природе.