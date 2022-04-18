Великим участникам тех событий. Какие памятники ветеранам есть в Подмосковье

Больше 50 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, находятся в Балашихе. Это мемориалы героям и событиям.

Памятник маршалу Советского Союза Павлу Батицкому открыли в Балашихе в августе 2002 года. Герой СССР, участник Великой Отечественной войны стоял у истоков основания военного городка Заря.

Старший научный сотрудник Музея Войск ПВО Евгений Кордулов рассказал о том, что перед войной Павел Федорович Батицкий окончил академию РКК имени Фрунзе, был направлен для прохождения службы в Генеральный штаб, а затем его назначили на должность начальника штаба дивизии. В этой должности он встретил войну, после его назначили командиром дивизии. В 1943-м он уже командует стрелковым корпусов, который участвует в Корсунь-Шевченковской, Белорусской, Берлинской и Пражской операциях, дважды принимает участие в форсировании Днепра. После войны Батицкий командовал московским округом ПВО, позже стал главнокомандующим войсками ПВО.

«Благодаря Батицкому в 1978 году был открыт наш музей ПВО. И одна из улиц нашего поселка носит имя Маршала Советского Союза Батицкого», — отметил Евгений Кордулов.

В экспозиции музея хранятся китель и награды Батицкого: пять орденов Ленина, пять орденов Красного Знамени, Звезда Героя СССР. При Батицком в Заре для военнослужащих и их семей строились дома, школы, детсады.

В этом же микрорайоне в доме на Лесной улице жил Владимир Пчелинцев. Один из лучших снайперов Второй мировой, Герой Советского Союза увлекался стрелковым спортом еще до войны. Во время Великой Отечественной участвовал в обороне Ленинграда.

«В 1943 году на счету Владимира Николаевича было 144 уничтоженных фашиста. В 1944 году он уничтожил 152 фашиста, причем израсходовал 154 патрона», — рассказал о снайпере сотрудник музея.

К концу войны на счету Пчелинцева было 456 уничтоженных из снайперской винтовки врагов. При этом в ходе боев Пчелинцев обучал других стрелков. После войны продолжил службу в армии. С 1970-го жил в Балашихе, через шесть лет ушел в запас. Работал в комитете по репатриации, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

«Это был один из самых неравнодушных жителей нашего поселка, который буквально всем — даже самым мелочным — вопросам уделял большое внимание», — рассказывает о великом стрелке Кордулов.

На главной площади Балашихи находится Вечный огонь и памятник «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим». Открыли его в День Победы в 1973 году. Фигуру солдата отливали на Балашихинском литейно-механическом заводе. Историю о том, как отливали памятник, поведала Маргарита Шведченко, директор Историко-краеведческого музея. А ей об этом рассказал полный кавалер орденов Славы Николай Яганов.

«Когда заказывали эту скульптурную композицию, неправильно составили смету, в ней не хватало 200 рублей. И когда скульптура была готова, заказчик отказался ее выдать и спрятал голову. И тогда Николай Максимович поехал домой, взял 200 рублей своих личных, расплатился с исполнителем — и тогда голова вернулась на место. Ее приварили, и скульптуру установили вовремя», — рассказала Маргарита.