«Великий исторический момент». Председатель Мособлдумы — о присоединении новых регионов к России | 360°

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«Великий исторический момент». Председатель Мособлдумы — о присоединении новых регионов к России

Председатель Мособлдумы рассказал о значении присоединения новых регионов к России

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Церемония подписания договоров о вхождении четырех регионов в состав России состоялась 30 сентября в Кремле. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что это великий исторический момент для страны.

Как сказал Брынцалов, под прямую защиту России вернулась важная часть русского мира. Благодаря этому событию регионы будут полностью освобождены от иностранных наемников и националистов. Они смогут начать новую мирную жизнь.

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Спикер подчеркнул, что Россия сражается не только за свою территорию, но и за идентичность, культуру и ценности, а также за свободу всех народов мира от однополярной гегемонии США.

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«Все мы — жители Московской области и большой России — присоединяемся к словам президента: „Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор быть со своим народом. Быть с Родиной. Жить ее судьбой. Побеждать вместе с ней. За нами правда. За нами Россия!“», — заявил Игорь Брынцалов.

Мособлдума

Референдумы о присоединении к России

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