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    11 августа 2020, 16:34

    Велиховский рассказал о приеме крупногабаритных отходов в Подмосковье

    Артур Блянихов

    Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский рассказал «Радио 1», что в регионе повторно запущена акция «Мегабак», которая является частью системы по раздельному сбору отходов в области.

    «В нашем регионе в 11 муниципальных образованиях с 1 августа заработали 12 площадок, на которых мы осуществляем прием крупногабаритных отходов», — уточнил министр.

    По его словам, в «Мегабак» попадают шины, батарейки, алюминий, стекло, текстиль, бытовая техника, старая мебель. Волонтеры объясняют подмосковным жителям, как работает система переработки, как будут реализовываться отходы и куда их можно сложить. Они также помогают отсортировать мусор и уложить в соответствующие контейнеры.

    «И в дальнейшем региональный оператор осуществит вывоз на вторичную переработку этих крупногабаритных и прочих бытовых отходов», — добавил глава МинЖКХ.

    Новости SMI.FM