11 августа 2020, 16:34
Велиховский рассказал о приеме крупногабаритных отходов в Подмосковье
Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский рассказал «Радио 1», что в регионе повторно запущена акция «Мегабак», которая является частью системы по раздельному сбору отходов в области.
«В нашем регионе в 11 муниципальных образованиях с 1 августа заработали 12 площадок, на которых мы осуществляем прием крупногабаритных отходов», — уточнил министр.
По его словам, в «Мегабак» попадают шины, батарейки, алюминий, стекло, текстиль, бытовая техника, старая мебель. Волонтеры объясняют подмосковным жителям, как работает система переработки, как будут реализовываться отходы и куда их можно сложить. Они также помогают отсортировать мусор и уложить в соответствующие контейнеры.
«И в дальнейшем региональный оператор осуществит вывоз на вторичную переработку этих крупногабаритных и прочих бытовых отходов», — добавил глава МинЖКХ.