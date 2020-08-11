Велиховский рассказал о приеме крупногабаритных отходов в Подмосковье

«В нашем регионе в 11 муниципальных образованиях с 1 августа заработали 12 площадок, на которых мы осуществляем прием крупногабаритных отходов», — уточнил министр.

По его словам, в «Мегабак» попадают шины, батарейки, алюминий, стекло, текстиль, бытовая техника, старая мебель. Волонтеры объясняют подмосковным жителям, как работает система переработки, как будут реализовываться отходы и куда их можно сложить. Они также помогают отсортировать мусор и уложить в соответствующие контейнеры.

«И в дальнейшем региональный оператор осуществит вывоз на вторичную переработку этих крупногабаритных и прочих бытовых отходов», — добавил глава МинЖКХ.