Подмосковье 14 декабря 2022, 17:31 Вектор развития искусственного интеллекта определили в Подмосковье

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Дизайн-сессию по внедрению технологий искусственного интеллекта провели в Доме правительства Подмосковья. Эксперты отрасли высказали идеи по созданию новых онлайн сервисов для жителей.

«Искусственный интеллект давно „живет“ в Подмосковье. Это камеры, чат-боты и голосовые помощники. Теперь нам нужно найти то-то такое, что еще больше облегчит работу, ускорит решение проблем в регионе», – поделилась мнением министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Речь шла о новых онлайн-сервисах для жителей региона, которые сделали бы взаимодействие с различными ведомствами еще удобнее, а получение услуг — быстрее и проще.

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На дизайн-сессии произошел обмен практиками применения информационных технологий в различных отраслях экономики. Свой опыт озвучил представитель банковской сферы.

«Сегодня искусственный интеллект — главный помощник практически во всех сервисах Сбера. Мы накопили большой опыт в использовании этой технологии и готовы ею делиться. У нас есть проекты, которые уже работают в Московской области. Уверен, процесс внедрения технологий во многие отрасли и сферы нашей жизни станет еще более эффективным», – сказал вице-президент Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

Участники сессии обсудили применение умных технологий в медицине, образовании, ЖКХ, безопасности, госуправлении и экологии. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является одним из лидеров России по цифровизации и этот процесс необходимо продолжать.

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