Подмосковье 14 декабря 2022, 13:37 Вектор развития искусственного интеллекта обсудили в Московской области

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Дизайн-сессия по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе прошла в Доме правительства Московской области. Участники мероприятия поделились опытом применения «умных» технологий в разных сферах: медицине, образовании, ЖКХ, безопасности и других.

Во время дизайн-сессии команды участников рассмотрели существующие сферы применения современных технологий, а также представили проекты по внедрению искусственного интеллекта в жизнь региона.

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«Искусственный интеллект давно „живет“ в Подмосковье — это камеры фото- и видеофиксации, чат-боты и голосовые помощники. Теперь нам нужно нащупать самое важное и ценное, которое позволит еще больше облегчить работу, ускорить решение проблем, а также создать новые удобные онлайн-сервисы для людей и бизнеса», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В дизайн-сессии приняли участие представители Сбербанка, Сколковского института науки и технологий, члены правительства и руководители ведомств Московской области. Основной целью мероприятия стал обмен действующими практиками применения технологий для улучшения решения задач в различных отраслях.

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