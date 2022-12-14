14 декабря 2022, 13:37
Вектор развития искусственного интеллекта обсудили в Московской области
Дизайн-сессия по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе прошла в Доме правительства Московской области. Участники мероприятия поделились опытом применения «умных» технологий в разных сферах: медицине, образовании, ЖКХ, безопасности и других.
Во время дизайн-сессии команды участников рассмотрели существующие сферы применения современных технологий, а также представили проекты по внедрению искусственного интеллекта в жизнь региона.
Реклама
«Искусственный интеллект давно „живет“ в Подмосковье — это камеры фото- и видеофиксации, чат-боты и голосовые помощники. Теперь нам нужно нащупать самое важное и ценное, которое позволит еще больше облегчить работу, ускорить решение проблем, а также создать новые удобные онлайн-сервисы для людей и бизнеса», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Реклама
В дизайн-сессии приняли участие представители Сбербанка, Сколковского института науки и технологий, члены правительства и руководители ведомств Московской области. Основной целью мероприятия стал обмен действующими практиками применения технологий для улучшения решения задач в различных отраслях.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Искусственный интеллект
Реклама
Реклама