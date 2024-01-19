Важное 19 января 2024, 19:20 Министр энергетики Шульгинов и губернатор Воробьев определили вектор модернизации электросетей Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

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В этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых городских округах из-за перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

Глава Подмосковья поблагодарил компанию «Россети» за оперативную работу в период аномальных морозов.

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«Николай Григорьевич, спасибо большое за работу вашей команды. Прежде всего, я имею ввиду „Россети“ — и федеральные, и подмосковные», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин глубоко знает проблемы Подмосковья и всегда оказывает максимальную поддержку.

Города стремительно развиваются, а нагрузка на сети растет. Еще больше мощностей потребуется и при переселении большого количества жителей аварийных домов в новостройки.

«Еще один специфичный для Подмосковья момент — то, что в наших деревнях, СНТ и коттеджных поселках люди проживают почти круглый год. В частности, в СНТ в Чехове дома отапливают электричеством, что предполагает его регулярное потребление», — подчеркнул губернатор.

Компания «Россети Московский регион» за ближайшие два года построит три современных питающих центра — в Чехове и Раменском. Благодаря этому каждый городской округ получит дополнительные энергетические мощности. Их хватит также для Домодедова и Подольска.

Мы здесь, чтобы просить вас рассмотреть программу модернизации электроснабжения в ряде узких мест. Прежде всегоо, в Чехове и Раменском. Речь идет о питающих подстанциях. Андрей Воробьев

В ответ на обращение губернатора Подмосковья министр энергетики России подчеркнул, что акцент сделают и на прогнозировании слабых мест, где потенциально могут возникнуть сбои.

«Не только в Москве, Подмосковье, но и в остальных регионах в период аномальных климатических условий были проблемы с электроснабжением. Я думаю, что из всех этих событий всегда нужно делать правильные выводы. Кроме ликвидации узких мест, необходимо посмотреть на перспективу», — сказал Николай Шульгинов.

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