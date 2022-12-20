20 декабря 2022, 10:29
Вековой юбилей российского джаза отметили концертом в Щелкове
Вековой юбилей российского джаза отметили в доме культуры деревни Медвежьи Озера в городском округе Щелково. Музыкальный салон стал площадкой для выступлений саксофониста Эльнара Аллабердина, учащихся и педагогов местной школы искусств.
Гостями программы стали молодые и талантливые исполнители джаза из ведущих вузов Москвы и Владимира.
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«Наша задача, чтобы люди полюбили джаз. Чтобы они знали, что можно прийти к нам и послушать эту прекрасную музыку», — отметила художественный руководитель ЦКС Медвежьи Озера Екатерина Паркулевич.
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Зрители джазового музыкального салона оценили концерт. Публика благодарила артистов бурными аплодисментами.
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