Подмосковье 05 мая 2023, 12:17 Ведущий сотрудник МОНИКИ осмотрел пациентов с сахарным диабетом в Подмосковье МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей, ведущий научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского Инна Мисникова посетила поликлинику в Подлипках в Московской области. Она провела прием пациентов с сахарным диабетом, сообщили в региональном минздраве.

Также профессор провела рабочее совещание с врачами-эндокринологами, терапевтами и руководителями поликлиник. Они обсудили работу диабетологической службы Подмосковья.

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Специалисты МОНИКИ регулярно выезжают в отдаленные районы Московской области. Врачи консультируют пациентов с сахарным диабетом, проводят лабораторные обследования и тесты, читают лекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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