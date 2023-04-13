Подмосковье 13 апреля 2023, 11:00 Ведущий нарколог Подмосковья объяснил усиление аллергии на цветение из-за сигарет и алкоголя Unsplash

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Период активного цветения начинается в Подмосковье, в связи с чем аллергикам нужно быть особенно осторожными. В это время года необходимо отказаться от алкоголя и курения — об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, употребление спиртных напитков ухудшает симптомы аллергии на пыльцу.

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«Особенно речь идет о пиве и красном вине, так как эти напитки содержат гистамины и сульфиты. У астматиков сульфиты могут вызвать приступ», – рассказал специалист.

Сигареты тоже негативно сказываются на состоянии аллергиков. Курение способствует возникновению ринитов и дерматитов.

Чтобы максимально комфортно пережить время цветения, нужно принимать все назначенные врачом препараты, тщательно мыть руки и лицо после улицы, часто проводить дома влажную уборку.

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