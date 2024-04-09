Подмосковье 09 апреля 2024, 15:27 Ведущий нарколог Подмосковья Холдин объяснил усиление аллергии из-за курения Медиасток.рф

Читать 360tv в

Сезон поллиноза — одной из форм аллергии, вызванной пыльцой растений — наступает в Подмосковье вместе с теплой погодой. О том, какие факторы могут усугубить состояние аллергика, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Когда все цветет, аллергикам необходимо отказаться от курения, ведь оно не только усугубляет течение болезни, но и может спровоцировать приступ с удушьем. Также лучше не употреблять алкогольные напитки, поскольку они содержат продукты брожения, которые могут усугубить состояние», — отметил Виталий Холдин.

Реклама

Для облегчения состояния аллергикам нужно принимать назначенные врачом препараты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и умываться после прихода с улицы. В период обострения аллергии лучше находиться в помещении.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».