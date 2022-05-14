Ведущие детские врачи Подмосковья провели мастер-классы для коллег в Мурманске

Подмосковные детские врачи провели мастер-класс для коллег в Мурманской области. Своим опытом поделились ведущие медики Научно-исследовательского клинического института детства, а также главные внештатные специалисты Минздрава Московской области.

В состав подмосковной делегации вошли ведущие детские врачи региона: педиатр, аллерголог, пульмонолог, неонатолог, ревматолог и другие. Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, региональные специалисты имеют огромный опыт в лечении юных пациентов с тяжелыми заболеваниями. Медики НИКИ детства регулярно выезжают на осмотры детей в отдаленные районы Подмосковья.

«В перинатальных центрах неонатологи спасают детей с патологиями, в том числе рожденных с экстремально низкой массой тела — менее 500 граммов. И этим опытом наши врачи готовы поделиться с коллегами из других регионов», — сообщила Стригункова.

В рамках мастер-класса специалисты осмотрели 158 детей с тяжелыми заболеваниями в городе Заполярный. В Мурманском перинатальном центре врачи поделились своим опытом по акушерству и реанимации новорожденных. В Мурманской городской больнице медики провели «профессорский обход» для детей, находящихся на лечении в стационаре. Еще подмосковные специалисты организовали Научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии».

«Детские врачи страны активно принимают участие в наших съездах и конгрессах. Наладился эффективный обмен знаниями и опытом. Десант наших специалистов в Мурманске показал высокий уровень подмосковных врачей», — подчеркнула директор НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Она добавила, что проведенные мастер-классы продемонстрировали большие перспективы содружества педиатров страны.