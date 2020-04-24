Ведущие детские врачи Подмосковья продолжат вести онлайн-консультации для родителей в мае

«Наши школы для родителей позволяют получить мамам и папам ответы на самые волнующие вопросы, рассказать о профилактике и лечении различных заболеваний, снять тревогу. Мы стараемся составить программу лекций таким образом, чтобы охватить вниманием все аспекты детского здоровья. Совместно со специалистами мы составили программу на следующий месяц», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава МО, главный врач Детского клинического многопрофильного центра Нисо Одинаева.

Она добавила, что онлайн-встречи проходят в прямом эфире в инстаграме ДКМЦ ежедневно по будням в 14:00. С графиком онлайн-школ для родителей можно ознакомиться на сайте центра, а также в социальных сетях на официальных страницах медучреждения.