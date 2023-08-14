Подмосковье 14 августа 2023, 15:03 Ведущее промышленное предприятие Химок представило макет станции «Луна-25» на форуме «Армия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Специалисты научно-производственного предприятия имени Лавочкина в Химках построили станцию «Луна-25», которую в пятницу запустили с космодрома Восточный. Макет аппарата представили на международном военно-техническом форуме «Армия».

Форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка с 14 по 20 августа. Участие в мероприятии принимают более 60 официальных военных делегаций из разных стран. Научно-деловая программа включает в себя свыше 300 мероприятий. Там обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества.

Реклама

«В рамках объединенной экспозиции госкорпорации „Роскосмос“ и предприятий ракетно-космической промышленности России научно-производственное объединение имени Лавочкина представит ряд масштабированных макетов современных гидрометеорологических спутников и систем выведения. Ключевым экспонатом выступит макет автоматической межпланетной станции „Луна-25“», — рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил научно-производственное объединение имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Теперь для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».