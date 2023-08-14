Подмосковье 14 августа 2023, 23:43 «Ведущая мировая выставка». Зампред Зиновьева — о военно-техническом форуме «Армия-2023» в Кубинке Зампред Зиновьева отметила высокий уровень развития ОПК в Подмосковье Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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Международный военно-технический форум «Армия-2023» является одним из крупнейших мировых смотров современной продукции для военного применения. Свои авторские разработки представили оборонно-промышленные комплексы России, в том числе и более 50 предприятий из Подмосковья. Зампред правительства, министр инвестиций, науки и промышленности Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сегодня в регионе работают более 110 ОПК, где трудятся порядка 127 тысяч человек.

«Неспроста ведущая мировая выставка вооружения и военной техники традиционно проходит у нас, в Подмосковье. В форуме участвуют более 50 предприятий, работающих на территории Московской области. <…> А будущих специалистов для наших ОПК готовят 33 подмосковных колледжа, в том числе и в рамках программы „Кадры для импортозамещения“», — рассказала Зиновьева.

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Также министр подчеркнула, что сегодня востребованными специальностями являются электрик, сварщик, токарь и фрезеровщик. Получить квалификацию по этим направлениям можно во многих учебных заведениях Подмосковья.

Форум «Армия-2023» в парке «Патриот» продлится до 20 августа. Всего участники продемонстрируют около 28 тысяч новейших образцов авиации, бронетехники, стрелкового оружия, артиллерии, средств ПВО и экипировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил вклад Подмосковья в оборонно-промышленный комплекс России.

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