Подмосковье 07 марта 2023, 19:35 «Ведется отсчет истории». Андрей Воробьев наградил сотрудников НПП «Исток» во Фрязине Губернатору Подмосковья Воробьеву доложили о планах расширить производство НПП «Исток» Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил научно-производственное предприятие «Исток» имени Шохина во Фрязине. Глава региона тепло пообщался с работниками, поздравил женскую часть коллектива с 8 Марта и вручил областные награды.

Губернатор напомнил, что у предприятия есть важный повод, чтобы с гордостью говорить об успехах и достижениях — 80 лет назад в поселке Фрязино основали Электровакуумный институт с опытным заводом НИИ-160.

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«Можно сказать, что с 1943 года ведется отсчет истории не только предприятия, но и всей отечественной радиоэлектронной промышленности», — заявил Андрей Воробьев.

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Он добавил, что сегодня СВЧ-приборы, разработанные или произведенные во Фрязине, успешно используют в зоне боевых действий.

Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области

В прошлом году НПП «Исток» ввело два новых корпуса площадью более 15 тысяч квадратных метров. Благодаря этому появилось около 600 новых рабочих мест. В планах предприятия — набор еще порядка двух тысяч сотрудников к 2031 году. Руководство компании реализует масштабный проект по модернизации существующих и созданию новых производственных мощностей. Сейчас там работают более семи тысяч человек — инженеры, ученые, технологи и другие. Свыше половины сотрудников — женщины.

Фрязинская компания по производству чая «Май» анонсировала увеличение выпуска продукции на 25% в текущем году. В портфеле завода — более 300 наименований, включая пять чайных и два кофейных бренда.