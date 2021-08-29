«Вечная история». Денис Мацуев рассказал о будущем фонда «Новые имена»

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал «360» о будущем фонда «Новые имена». Стипендиатами благотворительной организации являются 23 молодых музыканта из Московской области.

В этом году заканчиваются сроки президентского гранта «Новые имена». Однако, по словам Мацуева, это не приведет к его закрытию.

«Новые имена — это вечная история, она будет всегда. Безусловно, помощь всегда важна, культура или образование не выдержат без поддержки. Мы подали новую заявку на президентский грант. Я надеюсь, что все будет продолжено. В любом случае „Новые имена“ будут жить всегда, это вечная история», — сказал музыкант.

Он отметил, что надеется, что у каждого музыканта будет возможность выступать на сцене. По его словам, это большой труд не только ребенка, занимающегося музыкой, но и его учителей и родителей.

Пианист отметил, что, как правило, самые-самые выдающиеся рождаются в самых маленьких городах, селах и деревнях. И «Новые имена» дают возможность этим детям выступать.

«Иветта Николаевна Воронова, женщина, которая придумала „Новые имена“ в 1989 году, результат которой можно увидеть на всех афишах любого зала мира. Это фантастические возможности, мастер-классы, летняя творческая школа в Суздале, практика на сцене. Самое главное — та среда, где ребята заряжаются друг от друга. Это не индустрия, это не просто помощь способным детям. „Новые имена“ — это уникальные бриллианты. Это избранные в хорошем смысле слова, фантастические таланты, которые, иногда вопреки всему, появляются на территории нашей страны», — сказал пианист.

Мацуев отметил, что ежегодно фонд «Новые имена» дает мастер-классы, благодаря которым к ним присоединяются талантливые музыканты из Московской области. В этом году было 23 стипендиата из Подмосковья. По словам пианиста, это очень много, что говорит о высоком уровне развития музыки в регионе.