Подмосковье 12 декабря 2023, 18:47 Вечерние пробки в Подмосковье составили 8 баллов 12 декабря Unsplash

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в восемь баллов вечером 12 декабря. В региональном Минтрансе заявили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на Киевском, Дмитровском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

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Участников дорожного движения призывают быть внимательными. Водителей просят не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

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