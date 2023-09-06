06 сентября 2023, 18:37
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 6 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что движение затруднено на Дмитровском, Ленинградском и Рублево-Успенском шоссе.
Помимо этого, заторы наблюдаются на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».
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Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и заблаговременно снижать скорость.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
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