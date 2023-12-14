14 декабря 2023, 19:09
Вечерние пробки на подмосковных дорогах 14 декабря оценили в 7 баллов
Пробки на дорогах Московской области вечером 14 декабря оценили в семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
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Ведомство попросило автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам подробно рассмотреть обращения, поступающие по работе общественного транспорта.
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