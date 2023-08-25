Подмосковье 25 августа 2023, 18:12 Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов Unsplash

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Пробки в Подмосковья оценили в пять баллов вечером 25 августа. В региональном Минтрансе заявили, что к концу месяца число транспорта на дорогах увеличится на треть.

Движение затруднено на Дмитровском, Ленинградском, Ильинском, Рублево-Успенском, Носовихинском и Ярославском шоссе. Кроме того, заторы присутствуют на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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