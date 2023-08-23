Подмосковье 23 августа 2023, 18:43 Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла Unsplash

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Вечером 23 августа загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Движение затруднено на Дмитровском, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-107, М-5 «Урал, М-7 „Волга“.

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В регионе местами идут дожди. На этом фоне водителей просят быть внимательнее за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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