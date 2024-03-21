Подмосковье 21 марта 2024, 19:39 Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 21 марта оценили в 6 баллов Медиасток.рф

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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 21 марта. Загруженность трасс вечером в четверг достигла шести баллов.

Как рассказали в ведомстве, заторы из машин наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Калужском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

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Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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