Подмосковье 19 февраля 2024, 19:08 Вечерние пробки 19 февраля на дорогах Подмосковья оценили в пять баллов Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Загруженность дорог Московской области в понедельник вечером, 19 февраля, составляет пять баллов. Сильные заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.

Непросто проехать и по Новорижскому, Новорязанскому, Пятницкому, Мякининскому, Можайскому, Ярославскому и Рублево-Успенскому шоссе. Также осложняется проезд автомобилей из-за пробки на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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