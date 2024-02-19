19 февраля 2024, 19:08
Вечерние пробки 19 февраля на дорогах Подмосковья оценили в пять баллов
Загруженность дорог Московской области в понедельник вечером, 19 февраля, составляет пять баллов. Сильные заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
Непросто проехать и по Новорижскому, Новорязанскому, Пятницкому, Мякининскому, Можайскому, Ярославскому и Рублево-Успенскому шоссе. Также осложняется проезд автомобилей из-за пробки на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.
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В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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