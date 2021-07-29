Вечерние пешеходные экскурсии в Шаховской стали популярными среди жителей

В Шаховской набирают популярность пешеходные экскурсии по поселку. Их проводят сотрудники Шаховского музея. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Вечерние пешеходные экскурсии Шаховской уже стали традицией. Их проводят регулярно, а желающих становится все больше.

На уже прошедших мероприятиях участников познакомили с историей Елизаветинской общины милосердия, созданной в поселке Шаховская в 1912–1913 годах. Туристам рассказали о церковной истории поселка.

Елизаветинскую женскую общину открыли в поселке в 1914 году. Позже там построили деревянный храм и часовню. Общину ликвидировали в 1920 году, а храм превратили в приходской. В начале 1930-х годов церковь закрыли, колокольню разрушили, а помещение превратили в амбулаторию. Во время Великой Отечественной войны ее разрушили.

В конце экскурсии туристов провели в бывший больничный сад. Там обустроили территорию для прогулок.

Вечерние пешеходные экскурсии в Шаховской планируют проводить и дальше. Сотрудники музея уже приготовили экскурсию по улице Первомайской и Первомайскому переулку, а также по улице Рижской и первому Советскому переулку поселка.