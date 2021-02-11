Впервые после пандемии. Вечер знакомств пенсионеров прошел в Одинцове

Активная жизнь подмосковных пенсионеров продолжается, и пандемия ей — не помеха. Пока действовали ограничения, пожилые жители региона занимались дистанционно, как только все запреты сняли, возобновились очные занятия. В Одинцове прошел первый за долгое время вечер знакомств для тех, кому за 65.

Источник фото: телеканал «360»

Вечера знакомств — одни из любимых мероприятий в клубах «Активное долголетие». Одинцовское отделение устроило встречу, как только это стало возможным, ведь за долгое время самоизоляции пенсионеры соскучились по общению.

«Это наша первая тусовка в 2021 году. Это наша первая тусовка после года вынужденного нахождения дома. Поэтому мы надеялись и радовались, что такая встреча у нас получится», — отметил Иван Браман, руководитель проекта «Активное долголетие» Одинцовского городского округа.

Единственное условие для участия в мероприятиях клуба для пенсионеров — прививка от COVID-19 или справка о наличии антител.

Источник фото: телеканал «360»

Вечеринку в Одинцове назвали «Быстрое свидание». За несколько часов нужно было познакомиться со всеми и узнать о собеседниках как можно больше.

Все участники встречи пришли без второй половинки. Чтобы сблизиться, сначала ведущий провел с ними интеллектуальную игру по типу «Кто хочет стать миллионером». После интерактива начались непосредственно сами свидания. Все разбились по парам и начали рассказывать о себе. Затем пары менялись, и так весь вечер.

Контакты налаживали стремительно. Симпатии же появлялись постепенно. После общения устроили танцы. Во время них преграды и смущение рухнули, а эмоции хлынули через край. Даже сформировалось несколько пар.