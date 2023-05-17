Подмосковье 17 мая 2023, 12:07 Вечер романсов «Когда в душе весна» пройдет в Подольске 18 мая https://welcome.mosreg.ru/

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Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске ансамбль «Истоки» исполнит новую фольклорную программу. В нее вошли деревенские и городские романсы, песни и старинные народные танцы, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятии прозвучит народное пение, инструментальная музыка и ансамбль народных инструментов. Концерт будет длиться один час и 20 минут.

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В настоящее время в Подмосковье работают более 900 домов культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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