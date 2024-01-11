11 января 2024, 15:34
Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января
Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января. Концерт состоится во Дворце культуры «Юбилейный».
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости услышал классические, городские и бытовые романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55+». Артисты также расскажут историю создания выбранного ими произведения.
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Начало вечера запланировано на 18:30.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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