Подмосковье 11 января 2024, 15:34 Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января Дворец культуры «Юбилейный» (Воскресенск)

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Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января. Концерт состоится во Дворце культуры «Юбилейный».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости услышал классические, городские и бытовые романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55+». Артисты также расскажут историю создания выбранного ими произведения.

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Начало вечера запланировано на 18:30.

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