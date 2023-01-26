Подмосковье 26 января 2023, 18:23 Вечер профессионального бокса пройдет в Серпухове 4 февраля

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Во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове состоится вечер профессионального бокса. Бой пройдет в рамках III Всероссийского боксерского форума.

Первым поединком в 2023 году станет бой олимпийского чемпиона Альбера Батыргазиева и бывшего чемпиона WBA панамца Изрееля Корралеса. Спортсмены сразятся в 10-раундовом поединке в легком весе.

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Также в этот вечер свой третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира 2021 года россиянин Марк Петровский. Его противником станет Абрахам Табул из Ганы. Поединок в тяжелом весе пройдет в шесть раундов.

Посетить вечер бокса могут все желающие — для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Прямая трансляция турнира начнется на Первом канале 5 февраля в 00:15.

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