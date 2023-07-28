28 июля 2023, 17:00
Вечер поэзии Михаила Лермонтова прошел в Центральной библиотеке Мытищ
Литературный вечер, посвященный творчеству поэта Михаила Лермонтова, прошел в Мытищах. Мероприятие организовали в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина.
Литературный вечер провела постоянная читательница библиотеки Роза Мкртчян. Женщина рассказала о важных этапах жизни Лермонтова, прочитала любимые произведения и процитировала воспоминания современников поэта о его вкладе в литературу.
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Узнать о ближайших мероприятиях Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина в Мытищах можно на сайте учреждения.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.
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Мытищи
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