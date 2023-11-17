Подмосковье 17 ноября 2023, 12:28 Вечер памяти почетного работника культуры Галины Журкиной пройдет в Лобне 26 ноября

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Доме культуры «Луговая» пригласил горожан на вечер памяти Галины Журкиной, которая внесла большой вклад в развитие социальной сферы Лобни. Мероприятие состоится 26 ноября в 15:00.

Галина Журкина была руководителем нескольких городских общественных объединений. За трудовые заслуги удостоена званий «Почетный гражданин города Лобня Московской области» и «Почетный работник культуры города Лобня».

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На вечере соберутся друзья и коллеги. Прозвучат самые известные произведения на стихи Галины Петровны: «Лобненский вальс», «Ах, сирень», «Казачка», «Гимн Лобне» и многие другие. Для гостей выступят хореографические и вокальные коллективы.

ДК «Луговая» находится по адресу: Научный городок, 1Б. Вход свободный.

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