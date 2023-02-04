04 февраля 2023, 18:37
«Вечер бокса» пройдет на форуме в Серпухове 4 февраля
Боксеры со всей России собрались на форуме в Серпухове, чтобы обсудить дальнейшее развитие отечественного бокса. Самое ожидаемое событие форума состоится 4 февраля: на ринг выйдут олимпийский чемпион — 2020 Альберт Батыргазиев и бывший чемпион WBA Изреель Корралес.
Поединок пройдет во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове. Накануне спортсмены успешно прошли процедуру взвешивания.
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Всего в форуме принимают участие более 500 делегатов от 85 региональных федераций. В их числе — титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры.
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Каждый день здесь проходят пленарные заседания и дискуссионные панели, где спортсмены поднимают волнующие их темы. Для всех такое масштабное мероприятие — это возможность обменяться опытом и наметить планы на предстоящий сезон.
Всероссийский боксерский форум в Серпухове продлится до 5 февраля.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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