23 июня 2023, 16:41
Вебинары по использованию электронной системы «Моя школа» провели для учителей в Подмосковье
Руководители и педагоги Подмосковья приняли участие в вебинарах по работе с электронной системой ФГИС «Моя школа». Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.
«Напомним, с 1 сентября в школах Московской области будет внедрена информационная система „Моя школа“. В тестовом режиме в системе в Подмосковье работают уже 60 школ: к ней подключены 4,7 тысячи учителей, 67,4 тысячи учеников и 57,3 тысячи родителей», — добавили в ведомстве.
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Записи вебинаров доступны по ссылкам для учителей и администраторов электронного журнала.
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