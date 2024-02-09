Подмосковье 09 февраля 2024, 17:03 Вебинары о центрах опережающей подготовки пройдут для участников проекта «Производительность труда» Источник фото: unsplash.com

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Серия онлайн-вебинаров Агентства развития навыков и профессий для подмосковных компаний пройдет с 15 февраля по 12 марта. Участникам национального проекта «Производительность труда» расскажут, как создать корпоративный центр опережающей подготовки.

Всего запланировано пять вебинаров продолжительностью по полтора часа. Участникам расскажут, зачем создавать КЦОП у себя на предприятии, а также о мерах поддержки Агентства развития навыков и профессий. Предприниматели, которые успешно создали корпоративные центры опережающей подготовки, поделятся опытом и ответят на вопросы представителей подмосковного бизнеса.

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Онлайн-занятия пройдут 15, 20, 27 февраля, а также 5 и 12 марта. Начало — в 10:00.

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