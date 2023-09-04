Подмосковье 04 сентября 2023, 17:37 Вебинары о развитии своего дела пройдут для самозанятых в Подмосковье 18 и 19 сентября Unsplash

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Вебинар на тему «Самозанятость: кейсы, потенциал и возможности для развития» пройдет для представителей бизнеса Подмосковья 18 и 19 сентября. Образовательный интенсив проведут в преддверии акселератора «Академия самозанятых».

Эксперты разберут на вебинаре программу образовательного курса, а также поделятся способами продвижения своего дела и разберут кейсы участников. На акселераторе участников ждут онлайн-вебинары по развитию бизнеса, изучению целевой аудитории, каналов продвижения и продаж и многому другому.

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Обучение организовано центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Прием заявок на участие в акселераторе «Академия самозанятых» открыт до 17 сентября.

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