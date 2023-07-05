Подмосковье 05 июля 2023, 09:23 Вебинары о госуслугах по транспорту и дорогам пройдут в Подмосковье 5 июля Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья проведет вебинары о дорогах и транспорте 5 июля. На них желающим помогут правильно подать заявление на «Госуслугах».

На вебинарах жителям расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частым причинам отказа по дорожным услугам.

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Всего будет проведено 10 вебинаров, которые коснутся разных тем. Среди них согласование размещения коммуникаций в границах полосы отвода региональных дорог, разрешение на работу такси, обслуживание транспортных карт, выдача разрешения на выполнение авиационных работ и другие. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.

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