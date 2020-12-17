Вебинар по коррекции отклоняющегося развития детей проведут 18 декабря в МГОУ
Его организуют на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки МГОУ. Вебинар продлится с 16:00 до 17:30.
Затронут вопросы об особенностях современной подростковой психологии, готовности педагогов к решению проблем детского развития и не только. Вебинар проведет Елена Максудова — старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ, клинический психолог и детский нейропсихолог.
Тема онлайн-конференции актуальна. Резко растет число детей с отклонениями в психическом развитии. Особенно тенденция наблюдается среди учащихся массовых школ.
Потребность в специалистах
Но во многих случаях традиционные педагогические подходы перестали приносить результаты. Уже стремительно возросла потребность в специалистах по детской психологии.
Сам нейропсихологический подход нацелен на понимание структуры головного мозга с психическими процессами. Он рассматривает отдельные способы обработки информации.
Вебинар проведут для психологов, педагогов и всех работников системы обучения и воспитания. Зарегистрироваться можно по ссылке.