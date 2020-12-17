Вебинар по коррекции отклоняющегося развития детей проведут 18 декабря в МГОУ

В Московском государственном областном университете 18 декабря организуют вебинар «Нейропсихологическая диагностика и коррекция отклоняющегося развития детей». Он пройдет в интерактивном режиме. Участники могут задать вопросы и получить обратную связь онлайн.

Его организуют на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки МГОУ. Вебинар продлится с 16:00 до 17:30.

Затронут вопросы об особенностях современной подростковой психологии, готовности педагогов к решению проблем детского развития и не только. Вебинар проведет Елена Максудова — старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ, клинический психолог и детский нейропсихолог.

Тема онлайн-конференции актуальна. Резко растет число детей с отклонениями в психическом развитии. Особенно тенденция наблюдается среди учащихся массовых школ.

Потребность в специалистах

Но во многих случаях традиционные педагогические подходы перестали приносить результаты. Уже стремительно возросла потребность в специалистах по детской психологии.

Сам нейропсихологический подход нацелен на понимание структуры головного мозга с психическими процессами. Он рассматривает отдельные способы обработки информации.

Вебинар проведут для психологов, педагогов и всех работников системы обучения и воспитания. Зарегистрироваться можно по ссылке.