Подмосковье 10 июля 2023, 14:05 Вебинар по земельно-имущественным отношениям пройдет в Подмосковье 19 июля

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Раз в две недели в Подмосковье проходят онлайн-вебинары по земельно-имущественным отношениям. В Министерстве имущественных отношений Московской области заявили, что очередная встреча состоится 19 июля в 13:00.

На вебинарах жителям Подмосковья расскажут, как получить разрешение на использование земельного участка, а также на размещение объектов на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Кроме того, участники встречи узнают, что нужно, чтобы получить выписки из реестра муниципальной собственности, как перевести земли частной собственности в иные категории и многое другое.

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Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться на «Госуслугах» в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

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