Подмосковье 13 апреля 2023, 11:34 Вебинар по защите от юристов-мошенников пройдет в Подмосковье 14 апреля

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Жителей Подмосковья приглашают на онлайн-вебинар «Мошенничество под видом бесплатной юридической помощи». Мероприятие пройдет во «ВКонтакте» 14 апреля, в 12:00.

В Мингосуправления региона отметили, что эксперты расскажут, какие методы используют злоумышленники, а также по каким принципам можно их распознать. С участниками вебинара поделятся каналами, куда следует обращаться, чтобы получить бесплатную юридическую помощь.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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